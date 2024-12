Nel 2024 in 3 milioni alle mostre milanesi, nel 2026 Kiefer

Saranno circa tre milioni, alla fine del 2024, i visitatori delle mostre promosse dal Comune di Milano tra Palazzo Reale e i musei civici. Di queste, a sorpresa, la più vista è 'Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana', con 174mila ingressi, seguita da un altro duo, 'Cezanne-Renoir', a 146mila, e poi da 'Il grido interiore' di Eduard Munch - che chiuderà il 26 gennaio - a 140mila. Solo 80mila per l'esposizione dedicata a 'Picasso lo straniero', "ma è una mostra dalla prospettiva politica, non ci aspettavamo - ha commentato l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi - gli stessi numeri di Munch".

I dati relativi all'anno che volge al termine sono stati presentati oggi dal sindaco Beppe Sala: "Chiudiamo il 2024 con buoni numeri - ha detto - e guardiamo avanti". A un 2025 costellato di 50 progetti espositivi, che farà da volano al 2026, anno delle Olimpiadi invernali. Per la grande occasione - ha anticipato il primo cittadino - Anselm Kiefer realizzerà un'installazione site specific nella sala delle Cariatidi e - ha garantito Sala - "sarà una sorpresa".



