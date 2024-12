Ladri riconosciuti da tatuaggi, quattro arresti a Milano

Sono stati riconosciuti anche grazie ai vistosi tatuaggi che alcuni avevano sul corpo. Così gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di quattro italiani di età compresa tra i 39 e 45 anni, tutti pregiudicati, accusati di essere gli autori di un furto in abitazione e di un'auto in zona Lambrate lo scorso 17 agosto.

Le indagini dei poliziotti della Squadra Mobile hanno preso il via dalla denuncia dei proprietari che, nel rincasare, avevano scoperto il furto di diversi beni di valore e delle chiavi della loro autovettura che era stata sempre rubata.

Agli autori gli investigatori sono arrivati con l'analisi delle immagini di videosorveglianza dell'abitazione, dei tabulati del traffico telefonico e anche grazie ai vistosi tatuaggi che avevano i ladri.

Sull'auto, poi ritrovata, le impronte digitali che sono state abbinate dalla Polizia Scientifica a uno degli arrestati.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA