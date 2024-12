La storia dell'arte si studia a teatro con gli amici di Brera

La storia dell'arte si studia a teatro con 'Storie dell'Arte', il nuovo progetto di Amici di Brera, in collaborazione con il Comune di Milano, il Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa e la Pinacoteca di Brera, che prevede un ciclo di diciotto lezioni, dal Quattrocento fino alle avanguardie del Novecento. Ogni secolo verrà approfondito da tre voci diverse in tre diversi appuntamenti, che si terranno una domenica mattina al mese, dal 26 gennaio 2025, al Teatro Grassi e al Teatro Studio Melato.

Sotto la direzione scientifica di Marco Carminati, storici dell'arte accompagneranno il pubblico in un lungo viaggio alla scoperta dell'arte con la possibilità di visitare e conoscere dal vivo le opere e gli artisti ascoltati durante la lezione mattutina a teatro. Il percorso è rivolto a neofiti ed esperti del settore, amici dei musei, scuole e singoli cittadini con l'obiettivo di promuovere e sostenere l'accesso al patrimonio artistico, intento da sempre presente nelle attività di Amici di Brera. Il progetto rientra nel programma per i festeggiamenti dei 100 anni dalla nascita dell'Associazione Amici di Brera, che si terrà nel 2026 con una serie di attività.



