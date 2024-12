In piazza Duomo a Milano il villaggio di Natale di Coca-Cola

Il giorno di Sant'Ambrogio, patrono di Milano, aprirà in piazza Duomo, quindi nel cuore della città, ai piedi dell'Albero dei Giochi di Milano Cortina 2026 il Coca-Cola Christmas Village, che resterà aperto dal 7 dicembre al 6 gennaio.

E anche in questa edizione la multinazionale, che dal 1928 è partner delle Olimpiadi, conferma il sostegno al Banco Alimentare. Nell'ultimo anno questo ha permesso di distribuire a chi più ha bisogno 1 milione e 400 mila pasti e negli ultimi otto anni di 15 milioni. Proprio al Banco Alimentare andrà infatti tutto il ricavato delle vendite del mercatino di Natale dove si possono acquistare gadget e prodotti del brand. Nel villaggio è poi presente anche una casetta a cupola che ospita Babbo Natale, che metterà un timbro sulle letterine scritte dai bambini e farà una foto ricordo con loro.

Anche chi non visiterà il villaggio, potrà comunque contribuire a sostenere il banco alimentare acquistando le Coca-Cola Smart Box in edizione limitata su Amazon.it, Amazon Core e Fresh, Glovo e nei punti vendita Carrefour e Coop, oppure con alcuni ordini all'Autogrill o su Glovo.

"Il nostro obiettivo - ha spiegato il presidente del Banco Alimentare Giovanni Bruno - è da sempre quello di ridare fiducia e speranza alle persone in difficoltà e possiamo raggiungerlo solo facendo squadra con chi realmente si mette in gioco con noi e ci resta vicino".

"In questo periodo speciale dell'anno è importante ricordarsi quanto i più piccoli gesti di gentilezza e generosità possano fare la differenza per le persone in difficoltà" ha aggiunto Cristina Camilli, Direttore Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Sostenibilità Coca-Cola Italia. Su questo punta la campagna globale del brand con lo spot natalizio 'Il Mondo ha bisogno del Babbo Natale che è in te'.



