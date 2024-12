Funerale Ramy: Hassan,'spero la tragedia aiuti le periferie'

Omar Hassan, il pugile-pittore, di cui è in corso una mostra allo spazio espositivo dell'aeroporto di Malpensa, che ha firmato una collezione di abiti per Kiton ed esposto anche al Palazzo Reale di Palermo, a New York e Londra, considera una "tragedia" la morte di Ramy Elgaml, il diciannovenne deceduto a Milano cadendo dallo scooter mentre era inseguito dai carabinieri. E nel giorno del funerale ribadisce che c'è bisogno di "un aiuto per le periferie".

Proprio nelle periferie, esattamente a Pioltello, alle porte di Milano Hassan, 37enne di madre italiana e cattolica e padre egiziano mussulmano, "artista figlio della tolleranza" è cresciuto.

"Oggi ci sono i funerali di Ramy, mi dispiace tantissimo che succedano queste tragedie - ha spiegato in una storia su Instagram -. Mi auguro che sia stato un incidente, e quanto successo a Ramy possa aiutare le periferie e le persone che vivono in questi luoghi ad avere una luce su di loro e un'attenzione in più, perché ce n'è bisogno. Io personalmente ho scelto di rimanere e vivere da dove sono partito. Credo ci sia bisogno d'aiuto. Questo è il chiaro esempio di una tragedia che spero apra un po' di teste e faccia sì che si cambi qualcosa".

"Io vorrei farmi portavoce dei 'figli della tolleranza' - ha poi aggiunto all'ANSA - perché essendo cresciuto in periferia, e a me è andata bene, ho imparato che è necessario aprire la mente e trovare punti di incontro. Ma per poterlo fare c'è bisogno del sostegno delle famiglie e della società".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA