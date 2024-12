Confcommercio, 'Black Friday e primo weekend dicembre +10%'

Le vendite per il Black Friday e il primo weekend di dicembre a Milano hanno infuso ottimismo con una crescita del 10% rispetto al 2023. Emerge dalle rilevazioni compiute della Rete associativa vie Confcommercio Milano. "La scontistica del Black Friday anticipa le spese per il Natale - spiega Gabriel Meghnagi, vicepresidente di Confcommercio Milano e presidente della Rete associativa vie - e in molti hanno utilizzato quest'occasione per effettuare i primi acquisti dei regali natalizi. Ma il Black Friday dovrebbe avere una durata limitata per poterlo davvero valorizzare".

Nei giorni del Black Friday lo scontrino medio si è attestato sui 125 euro con una media di sconto praticata del 30%. Sui principali assi commerciali cittadini, nel momento clou, il 70% degli operatori commerciali ha effettuato promozioni e sconti per il Black Friday.



