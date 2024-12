Comunità egiziana, 'lontanissimi da disordini al Corvetto'

"Non vogliamo altro che giustizia e chiarezza. E abbiamo fiducia nell'autorità italiana e nella magistratura. Come comunità egiziana, noi siamo lontanissimi da quello che è successo ultimamente nel quartiere Corvetto. Non sappiamo neanche nulla. Siamo lontanissimi e abbiamo chiesto loro di calmarsi fino a che non esce la verità e sappiamo cosa è successo". A dirlo è stato il presidente della comunità egiziana a Milano Aly Harhash, parlando con i cronisti al termine dei funerali di Ramy Elgaml, il 19enne morto su uno scooter durante un inseguimento con i carabinieri, commentando i disordini che si sono verificati la settimana scorsa nel quartiere Corvetto, dove viveva il giovane.



