Majorino, 'Fontana richiami e rimetta in riga Romano La Russa'

"L'ufficio di presidenza, con anche i consiglieri di maggioranza, credo che abbia giustamente preso una posizione molto ferma. Ora aspettiamo di ascoltare le parole di Fontana che richiami e metta in riga il suo assessore". Così il capogruppo del Pd Lombardia Pierfrancesco Majorino dopo la bagarre in Aula con Romano La Russa e la richiesta dell'Ufficio di presidenza al governatore Attilio Fontana di valutare misure nei confronti dell'assessore.

"Credo che sia allucinante quello che dice Romano La Russa che ci ha tacciato di essere amici dei violenti e figli politici dei violenti. Sono parole per noi non pronunciabili e non possiamo assolutamente ascoltarle. Crediamo sia giusto insistere ponendo un tema in Aula perché il Consiglio non deve essere un luogo di parole d'odio" ha aggiunto.



