Fontana: 'Majorino inopportuno, valuterò se anche La Russa'

"Se l'assessore La Russa ha assunto un atteggiamento inopportuno valuteremo, perché in Aula ci si deve comportare sempre nel rispetto reciproco e di quelle che sono le norme basilari. Vedremo il video, se effettivamente ci sono state delle reazioni da parte dell'assessore sono anche esse non accettabili". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento a Palazzo Lombardia, sulla bagarre in Consiglio regionale tra l'assessore alla Sicurezza Romano La Russa e il capogruppo del Pd Pierfrancesco Majorino.

"Devo anche cercare di capire se è compito mio assumere dei provvedimenti su quanto successo, che a me risulta spettino esclusivamente all'Ufficio di presidenza dell'Aula" ha aggiunto.

Ad ogni modo "non ero presente e non ho assistito a quello che è successo. Sicuramente - ha spiegato - parlerò con l'assessore La Russa per cercare di chiarire e farmi spiegare cosa sia successo. Da quello che mi è stato riferito, mi sembra ci sia stato un iniziale comportamento assolutamente inopportuno del consigliere Majorino che è uscito dal proprio banco e si è diretto nei banchi della giunta. Da quanto mi dicono, ma dovrò cercare di accertare questo fatto, ha impedito di parlare all'assessore".

Quindi "mi sembra un atteggiamento assolutamente contrario alle norme che devono esistere in un'aula democratica. Se uno non è d'accordo - ha concluso -, replicherà alle affermazioni che stava facendo La Russa ma sicuramente non si può assumere un atteggiamento del genere".



