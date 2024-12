Un uomo è stato aggredito e ferito con un coltellino, a seguito di un presunto tentativo di rapina, questa sera all'interno della fermata della Metropolitana 1 di Milano. Soccorso, è stato trasportato in ospedale non in pericolo di vita. La stazione è stata momentaneamente chiusa per permettere agli agenti della Polizia di Stato di indagare sull'accaduto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA