Da Chiara a Sala, Lucci e Sal, il freestyle senza freni di Fedez

Chiara Ferragni e il nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera, l'indagine Doppia Curva e la sua amicizia con Luca Lucci, capo ultras della Curva Sud del Milan, l'ex amico-socio Luis Sal, ma anche Beppe Sala e Myrta Merlino.

È un Fedez sopra le righe quello che ospite di Real Talk, format dedicato al rap italiano, ha parlato a ruota libera levandosi più di un sasso dalle scarpe. Già sapendo che avrebbe alzato un polverone chiarisce: "Ogni c...o della mia vita diventa un caso di stato e non mi stupirebbe se un giorno vedessi Myrta Merlino fare un servizio sul mio c...o depilato".

"Sul trono in cui ero seduto ero tutto sedato, ho fatto la dolce vita ma a me piace il salato. Ratti immacolati, le fogne dei piani alti, ma meglio pregiudicati almeno sai chi hai davanti" rappa Fedez, che sarà tra i Big del prossimo festival di Sanremo, e sulla ex moglie aggiunge: "Chi perde un marito poi trova un tesoro/amore fa rima con patrimonio".

Sull'amore dice: "Amore ricordati, sentimenti un po' tossici.

Per te avrei dato anche un rene ma mi hanno già tolto un po' troppi organi. Stanotte ho un altro malore, misa che tra poco tolgo il disturbo. Il male che ho fatto in amore, ho capito che adesso è arrivato il mio turno, voglio tenerti nascosta, non darti in pasto a queste iene. Ho smesso di mettere in mostra una vita perfetta che non mi appartiene".

Attacchi anche alla stampa: "La politica richiede, il giornalismo provvede, priorità di sto paese farsi i c...i di Fedez. Magistrato antimafia che mi ha fatto dossieraggio, arrestatemi per spaccio: vuoi una dose di coraggio? Non me ne frega un c...o, lo so che ho un caratteraccio. Ultimamente faccio schifo come Muschio Selvaggio. Ho visto cose, deep, che però non racconto ma ho capito, sì, cosa è andato storto".

Su Lucci canta: "Mafia e politica governano lo stesso mondo, si fanno la guerra o si mettono d'accordo. Io e il capo della Curva ci chiamavamo. Non sapevo fosse reato avere un rapporto umano". E Su Milano: "Milano brucia, uno stupro ogni venti ore: Beppe Sala un influencer con la fascia tricolore".



