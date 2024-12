Connessione cibo-ambiente, a Milano 'Life Climate Smart Chefs'

Venerdì 6 dicembre, a Milano, si terrà la conferenza stampa conclusiva del progetto triennale europeo 'Life Climate Smart Chefs', di cui Fondazione Barilla è capofila. L'iniziativa è dedicata a sensibilizzare gli chef sull'importante connessione tra cibo, salute e ambiente, promuovendo la preparazione di ricette a basso impatto ambientale, nutrienti e a prezzi accessibili.

Tra gli speaker che prenderanno parte alla conferenza, Paolo Caridi, capo dell'Unità di Comunicazione, Relazioni con la Società Civile e Patto per il Clima della direzione generale per l'Azione per il Clima della Commissione Europea: "Il cambiamento climatico - afferma Caridi - è una delle sfide globali più urgenti del nostro tempo e i sistemi alimentari svolgono un ruolo cruciale nel contrastarlo. Il modo in cui produciamo, consumiamo e sprechiamo cibo ha un impatto significativo sulle emissioni di gas serra e le diete sostenibili e salutari sono essenziali per accelerare la nostra transizione verso la neutralità climatica".

A rappresentare il mondo della ristorazione sarà invece Chiara Pavan, chef stellata del ristorante Venissa di Venezia e advisor del progetto: "Climate Smart Chefs è un progetto che dovrebbe essere preso come esempio, copiato, replicato. Dal modo in cui cuciniamo e ci alimentiamo dipende molto del nostro futuro. La promozione di una cucina a basso impatto ambientale è uno dei punti cardine della sostenibilità. E io sono orgogliosa di aver fatto parte di un progetto così intelligente e lungimirante".

La conferenza si svolgerà presso l'hotel Nhow. Verranno assegnati i premi Climate Smart Chefs per coloro - scelti tra 150 candidati - che hanno saputo distinguersi per un approccio sano e rispettoso del pianeta: "Miglior ristorante", "Miglior ricetta" e "Migliore iniziativa no-profit". Si parlerà anche di FoodPrint, il programma utilizzato da oltre duemila chef per calcolare l'impatto ambientale delle loro ricette.



