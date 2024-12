'Capolavoro per Lecco', in mostra la Pala Tezi del Perugino

L'inaugurazione della sesta edizione di 'Capolavoro per Lecco', l'evento promosso dall'Associazione culturale e dalla Comunità parrocchiale Madonna del Rosario, si terrà giovedì 5 dicembre alle 17.30 al Palazzo delle Paure del capoluogo lombardo lecchese in collaborazione con il Comune.

Quest'anno il titolo è 'In grembo la speranza. Da Perugino a Giovanni Antonio di Giordano'. Fino al 2 marzo sarà esposta la 'Sacra Conversazione' (Pala Tezi) del Perugino (1500) e, a partire dal 20 dicembre, la statua lignea della 'Madonna adorante' di Giovanni Antonio di Giordano (1499).

"Capolavoro per Lecco è un importante lascito di mons. Davide Milani", spiega Mons. Bortolo Uberti, prevosto di Lecco e presidente dell'Associazione Culturale Madonna del Rosario.

"Un'intuizione che ha trovato un habitat fecondo per crescere e svilupparsi in questi anni, anche grazie ad un team di lavoro ormai consolidato. Condividendone le ragioni e le modalità, è stato dunque naturale e spontaneo proseguire questa straordinaria esperienza di incontro, aperto a tutti, con il mistero della Salvezza attraverso la bellezza di un capolavoro dell'arte italiana".

All'inaugurazione di giovedì saranno presenti, tra gli altri, lo stesso monsignor Uberti, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e il curatore della mostra Alessandro Delpriori, docente di storia dell'arte.



