Camera di commercio: 'I dazi di Trump? Più fiducia alle imprese'

I dazi di Trump? Più fiducia alle imprese di fronte a un legame economico tra Usa e Italia di fatto ai massimi livelli.

Se ne è parlato questa mattina al convegno a Palazzo Giureconsulti della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Un'anteprima del forum 'Open Dialogues for the future', in programma il 6 e 7 marzo 2025 a Udine, alla terza edizione, ideato dalla Camera di Commercio Pordenone Udine e realizzato con la collaborazione di The European House - Ambrosetti e la direzione scientifica di Federico Rampini.

Tra i temi, oltre a Stati Uniti e Cina, ci saranno l'analisi delle conseguenze geopolitiche dei conflitti in Ucraina e Palestina, l'analisi su Italia, Francia e Germania e le sfide della nuova Commissione europea.

"Speriamo con il nostro forum - ha detto Giovanni Da Pozzo, presidente della Camera di commercio di Pordenone Udine e presidente di Promos Italia - di contribuire alla riflessione su ciò che accade nel mondo".

Per l'ambasciatrice italiana negli Usa, Mariangela Zappia, "in tanti anni del mio incarico non ho mai visto una relazione così forte come quella che esiste ora fra Italia e Usa. Questo dato di fatto ritengo non svanirà con la prossima amministrazione e soprattutto considerando che le relazioni esistenti sono forti in settori chiave, innovativi e digitali, che individuano un futuro di supporto e collaborazione reciproca sicuri".

Per Federico Rampini, "ora riusciamo a capire che il primo Trump, assieme alla Brexit, ha certificato che siamo entrati in una nuova fase della globalizzazione e ci troviamo in una fase di protezionismi. Non capimmo che la Cina, a inizio millennio, aveva già avviato un disegno protezionista e mercantilista, che avrebbe creato traumi in tutto il mondo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA