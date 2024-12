Ad Artigiano in Fiera anche lo stand 'BellissiMetz'

Dalle conserve di frutta e verdura prodotte con gli scarti provenienti della distribuzione tradizionale alle penne in legno di susino, passando per biscotti a base di grani esausti e per l'oggettistica eco-design. L'economia circolare è il filo conduttore dello stand "BellissiMetz" ad Artigiano in Fiera, con un progetto che nasce per valorizzare l'impreditoria giovanile, in particolare quella femminile e la riconversione professionale.

Su iniziativa della "Ville de Metz" si potranno infatti scoprire nell'edizione di quest'anno le produzioni di ben 10 artigiani appassionati e rappresentativi del proprio territorio che saranno rappresentati dall'associazione "Inspire Metz". L'Area Francia, nel padiglione 5 a Fieramilano Rho, è stata inaugurata ufficialmente oggi alla presenza, tra gli altri, del presidente della Camera di Commercio Italiana per la Francia (con sede a Marsiglia) Domenico Basciano, della vice console generale della Francia a Milano Rachel Caruhel e della Consigliera delegata alle relazioni internazionali Anne Daussan-Weizman. "Quella con la Camera di Commercio italiana per la Francia è una storia che nasce 29 anni fa ed è un'amicizia che continua nel tempo nella promozione dell'artigianato francese nella nostra manifestazione", ha detto a margine dell'inaugurazione il presidente Ge.Fi Gestione Fiere Spa, Antonio Intiglietta. "È un po' il segreto della nostra fiera, che parte da una trama di relazioni e di rapporti che in molti casi diventano anche amicizie. Questo ovviamente aiuta la crescita e lo sviluppo di una relazione più ampia, che è la valorizzazione di tutti gli artigiani del territorio".



