A Milano per Natale 'La Madonna di San Simone' di Barocci

A Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, torna il tradizionale appuntamento con l'arte italiana in mostra gratuitamente per tutti. Dal 4 dicembre e fino al 12 gennaio, nella Sala Alessi, storico salone di rappresentanza, si potrà ammirare 'La Madonna con il bambino e i santi Simone e Giuda', nota come 'La Madonna di San Simone' di Federico Barocci, una grande pala d'altare proveniente dalla Galleria Nazionale delle Marche di Urbino, realizzata tra il 1566 e il 1567.

"Offriamo alla città un'opera straordinaria, che celebra la grande tradizione rinascimentale italiana, ammirata in ogni epoca da tutto il mondo", ha osservato l'assessore alla Cultuta del Comune Tommaso Sacchi.

L'opera, che i visitatori potranno ammirare in un allestimento molto suggestivo, sovrastava l'altare della settima cappella della chiesa urbinate di San Francesco. La tela rappresenta San Giuda Taddeo, identificato con l'alabarda del suo martirio, alla destra della Madonna; San Simone, riconoscibile grazie alla sega usata dai suoi aguzzini per ucciderlo; e alla sinistra la Vergine col Bambino. I curatori dell'esposizione a Palazzo Marino, Luigi Gallo e Anna Maria Ambrosini Massari, gli stessi della monografica organizzata dal Palazzo Ducale di Urbino, hanno parlato di "un'opera che parla al cuore, che tocca le corde affettive". L'esposizione è arricchita da un disegno autografo di Barocci, proveniente dal Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco, preparatorio per una figura di devota nella pala della 'Madonna del Popolo', dipinto oggi conservato agli Uffizi.

La mostra è promossa e prodotta dal Comune grazie al contributo di Intesa Sanpaolo, insieme al sostegno di Rinascente. "Intesa Sanpaolo è lieta di affiancare il Comune nella realizzazione della mostra a Palazzo Marino, un dono che ogni anno a Natale è offerto ai cittadini e ai turisti", ha spiegato Giovanni Bazoli, presidente emerito Intesa Sanpaolo.

Quest'anno la mostra di Natale si arricchisce con l'iniziativa Natale nei borghi. Dal 14 dicembre al 5 gennaio sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite organizzate in 18 siti individuati all'interno dei nove Municipi.



