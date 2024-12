Rimosso il murale con Liliana Segre e Sami Modiano

E' stata rimosso il murale che ritrae Liliana Segre e Sami Modiano dal titolo "Anti-Semitism, History Repeating" realizzato lo scorso 30 settembre a Milano da aleXsandro Palombo. Ne dà notizia lo stesso artista, ricordando che nelle settimane scorse il murale era già stato vandalizzato con le stelle di David cancellate e il volto della senatrice a vita sfregiato.

"Davanti alla rimozione dell'opera di Liliana Segre e Sami Modiano provo profondo imbarazzo, a Milano si è aggiunto scempio allo scempio, il modo migliore per nascondere l'antisemitismo, in un momento in cui l'antisemitismo dilaga e qualcuno decide anche di negare la cittadinanza onoraria ad una donna sopravvissuta all'Olocausto" ha dichiarato aleXsandro Palombo.

Lo scorso 11 novembre il murale che si trova in piazzale Loreto all'angolo con via Andrea Costa era stato vandalizzato, ma aleXsandro Palombo aveva deciso di non intervenire e aspettare prima di riparare le parti dell'opera danneggiata "poiché riteneva che fosse un importantissimo documento testimoniale che mette in luce la deriva dell'antisemitismo".



