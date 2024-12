Lella Costa guida alla scoperta de 'El nost Milan'

Debutta il 5 dicembre al teatro Carcano il terzo e ultimo capitolo del progetto di arte partecipata 'El Nost Milan', ispirato all'omonima commedia di Carlo Bertolazzi, ideato e diretto da Serena Sinigaglia e interpretato da Lella Costa e un coro di 30 cittadini milanesi.

Se i precedenti capitoli hanno cercato di mappare la città per come si mostra oggi, nei suoi luoghi topici di povertà e di ricchezza, quest'ultimo vuole invece mostrare la città come si mostrava agli occhi del poeta a fine dell'800. Depositaria dell'opera del Bertolazzi e della sua lingua sarà Lella Costa.

Accanto a lei, un gruppo di adolescenti, persone con diverse abilità, anziani, adulti, bimbi, che andrà a rappresentare la Milano di oggi a confronto con quella del passato. "El Nost Milan - spiega la regista - è uno spaccato crudo e poetico della Milano di fine '800. Bertolazzi, considerato uno dei massimi esponenti del verismo italiano, riesce a descrivere Milano con una vividezza e una concretezza che non possono lasciarti indifferente. E la Milano che descrive, e qui sta il paradosso, assomiglia così tanto alla nostra, a quella che viviamo tutti i giorni, oggi. Non sembra scritto più di un secolo fa. È così, El Nost Milan merita a pieno titolo di essere considerato un classico della drammaturgia e come tutti i classici tocca quell'universalità che trascende il tempo e lo spazio".

Il ricavato della vendita dei biglietti per la recita del 6 dicembre (la rappresentazione prosegue fino all'8) sarà devoluto a Banco dell'energia, Ente Filantropico che sostiene le persone in situazioni di vulnerabilità economica e sociale, con particolare attenzione alla povertà energetica.



