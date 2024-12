Inzaghi, rivincere è difficile ma l'Inter è matura

"L'Inter ha tutte le qualità per poter vincere ancora lo scudetto, rivincere è ancora più difficile, ma siamo una squadra esperta e matura, sappiamo che ci sono squadre che si sono rinforzate tanto, che sono lì non per caso, siamo lì e sappiamo di dover vendere cara la nostra pelle. Non è facile stare sul pezzo, ma dobbiamo farlo": lo dice Simone Inzaghi, premiato come miglior tecnico della Serie A 2023-2024, parlando ai microfoni di Sky, durante il Gran Galà del Calcio Aic.

"Se sarà difficile intervenire sul mercato? Sì, con Ausilio e Marotta, Zanetti, Baccin c'è un grandissimo rapporto - racconta Inzaghi - sono sempre in giro, è difficile trovarli su Milano.

Lo sanno loro, la squadra mia è altamente competitiva, cerco sempre di fare il massimo con quelli che abbiamo avuto in questi tre anni e mezzo, con grandi difficoltà che abbiamo avuto".





