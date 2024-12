Il pm di Milano ha dato il nulla osta per i funerali di Ramy

La procura di Milano ha dato il nulla osta alla sepoltura di Ramy Elgaml, il 19enne egiziano morto nella notte tra il 23 e il 24 novembre scorsi, a causa di un incidente a Milano: lo scooter su cui viaggiava con un amico, ora in ospedale in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, mentre era inseguito dai carabinieri si è andato a schiantare in Via Quaranta.

La restituzione del corpo alla famiglia per i funerali è stata disposta oggi al termine degli ultimi accertamenti nell'indagine coordinata dal pm Marco Cirigliano e dal procuratore Marcello Viola. La polizia locale stamane ha depositato una informativa con molti rilievi fotografici che ora verranno analizzati. Gli accertamenti, delegati ai carabinieri del nucleo investigativo, con i quali stamane il pm e il procuratore hanno fatto il punto della situazione, ai quali ha preso parte anche il Ris, si stanno concentrando tra l'altro alla ricerca di eventuali segni di impatto tra la gazzella e la moto sui cui viaggiavano i due ragazzi.

Al momento si pensa che l'auto dell'Arma sia riuscita ad evitare di urtare lo scooter. Comunque non si esclude una consulenza cinematica per ricostruire la dinamica dell'incidente sui cui ancora non c'è chiarezza.



