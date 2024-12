"Insieme ai ragazzi della Fiorentina siamo rientrati negli spogliatoi, siamo rimasti insieme, uniti, non era un momento facile. Ci tenevo a dire che in questi casi, quando c'è di mezzo la vita di una persona non ci sono né bandiere né squadre, penso che sia un bel messaggio da dare": lo racconta il difensore dell'Inter Federico Dimarco a Sky raccontando le emozioni provate durante il malore di Edoardo Bove in Fiorentina-Inter di ieri.



