Al foyer del Pirellone albero di Natale e presepe

È stato inaugurato al Palazzo Pirelli di Milano, sede del Consiglio regionale della Lombardia, il tradizionale presepe natalizio, allestito nel foyer dell'Aula e messo a disposizione fino all'8 gennaio dall'Associazione Amici del Presepio di Bareggio (Milano). Luci accese anche per l'albero di Natale. Due le opere presenti, una intitolata 'Alla ricerca di un alloggio', e una 'Natività', realizzate con vari materiali, dal legno al polistirolo al gesso: le tegole della casa ricostruita sono circa 7.000, realizzate in materiale modellabile.

"Sono i valori cristiani e della tradizione lombarda che non possono mancare, come ogni anno. Il presepe viene donato dal Comune di Bareggio, che ci omaggia anche con sculture particolari realizzate in legno. Mentre l'albero è donato da Ersaf come ogni anno, un abete autoctono lombardo al 100%" ha detto il presidente del Consiglio regionale Federico Romani.

Alla cerimonia sono intervenuti anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il vicepresidente del Consiglio regionale Giacomo Cosentino, Monsignor Luca Bressan, Vicario episcopale per la Cultura e altri consiglieri regionali tra cui Silvia Scurati che si è resa promotrice dell'iniziativa.

"Il Consiglio regionale è la casa dei lombardi, il luogo della rappresentanza - ha sottolineato Fontana - e oggi vogliamo semplicemente ricordare le nostre tradizioni, la nostra cultura la nostra religione: tutti temi che si declinano con il presepe e con l'albero di Natale, proprio per ribadire quanto vogliamo rimanere legati alla nostra storia e alla nostra identità".



