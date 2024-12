Oltre 4000 atleti alla seconda edizione di Stramilano SottoZero

Oltre 4.000 runners hanno preso parte alle seconda edizione di Stramilano SottoZero, la corsa milanese che questa mattina ha registrato il sold out di iscrizioni.

Seguendo il percorso a circuito chiuso di 5 km, da Viale Cassiodoro passando per Viale Colleoni e Piazza Tre Torri per arrivare in Via Stratos, anche quest'anno la manifestazione ha animato il quartiere di CityLife, sfidando il freddo ed inaugurando così l'arrivo di dicembre.

Alle 9 i primi a partire sono stati gli atleti della 10 Km Fidal Competitiva; mentre alle 10.30 è stato il momento della 5 o 10 Km ad andatura libera, che ha visto la partecipazione di giovani atleti e famiglie. Tra gli oltre 1.000 iscritti alla 10Km competitiva a trionfare nella categoria maschile Paolo Tirelli (33'10") seguito da Andrea Nannizzi (33'15"), chiude il podio Federico Dorelli (33'21"); tra le donne vince per il secondo anno di fila la Keniota Maria Gorette Subano con il tempo di 36'20", secondo posto per Nicole Coppa (36'55"), terza Benedetta Broggi (37'19").

Appuntamento invece per il 23 marzo 2025 per la classica Stramilano



