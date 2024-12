Morta a Milano Claudia Tarolo, co-editrice di Marcos y Marcos

È morta Claudia Tarolo, co-editrice di 'Marcos y Marcos'. Lo ha reso noto la stessa casa editrice milanese con un toccante messaggio diffuso oggi. I funerali si terranno martedì 3 dicembre, alle 14.45, alla Chiesa dell'Incoronata, in corso Garibaldi 116, a Milano.

"Con grande dolore - si legge nella nota - vi comunichiamo la scomparsa di Claudia Tarolo, co-editore e editor di Marcos y Marcos. Il suo viaggio nel mondo delle parole è stato lungo e ricchissimo: per lei, per tutti noi. Lontana da ogni possibile ossequio a mode e luoghi comuni, Claudia ha passato un quarto di secolo a caccia di idee, storie, voci e stili inediti".

"Il suo rapporto con la parola - ricorda la casa editrice - è cresciuto in profondità insieme a lei: lettrice voracissima, traduttrice fedele, insegnante appassionata. Ma più di tutto, Claudia aveva una capacità unica nell'individuare la voce, il tono, l'essenziale di ciascuno, nel metter da parte ciò che era inutile, di troppo. Si metteva di fronte, anzi accanto, e aiutava a creare: rispettosa, senza sovrapporsi mai. Illuminata, gentile, paziente".

"Claudia - conclude la nota - ora ha lasciato le parole ed è tornata nella luce: la scia che splende su di noi ci aiuta a guardare lontano. Pieni di gratitudine, piangiamo la sua scomparsa prematura, saldamente accompagnata da tutte le persone che l'hanno amata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA