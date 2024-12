Lotta contro l'Aids, Lombardia colora suoi palazzi di rosso

Sono illuminati di rosso i palazzi di Regione Lombardia in occasione della 'Giornata mondiale contro l'Aids', in programma come da tradizione l'1 dicembre.

"Un'iniziativa - commenta il presidente della Lombardia Attilio Fontana - che rinnoviamo ogni anno e che vuole avere un valore simbolico. Quest'anno, poi, Regione Lombardia ha anche promosso una campagna di sensibilizzazione al contrasto alle infezioni sessualmente trasmissibili sui propri canali social. Tutti, dai giovanissimi ai meno giovani, devono essere informati, l'obiettivo è prevenire questo tipo di malattie"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA