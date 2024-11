Ucoii: 'Le frasi di Feltri sono di una gravità inaudita'

Le frasi pronunciate da Vittorio Feltri alla Zanzara sono di "una gravità inaudita che incitano alla violenza fisica e all'uccisione, che minano la convivenza civile e istigano all'odio razziale". Lo afferma in una nota l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia. "È una vicenda che preoccupa enormemente tutta la comunità islamica d'Italia anche a fronte dell'enorme diffusione che le frasi hanno avuto. In Italia risiedono 3 milioni di musulmani e tali affermazioni possono legittimare attacchi violenti contro persone e luoghi di culto. Chiediamo con forza un intervento immediato del Premier Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, al fine di ottenere le dimissioni di Feltri dal consiglio regionale.

Chiediamo un passo indietro anche dalla direzione de Il Giornale, crediamo che ideologie del genere non possano coesistere con una stampa libera in un contesto democratico", spiega una nota.

L'Ucoii si riserva di "agire nelle sedi opportune al fine di tutelare l'immagine e la sicurezza della comunità islamica in Italia". "Ciò che ci spaventa ancor di più è l'assenza di condanne sia da parte della maggioranza che da parte dell'opposizione di fronte alle parole di Feltri che vorrebbe spararci in bocca", ha concluso il presidente dell'Ucoii, Yassine Lafram.



