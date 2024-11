Pd Milano: 'Feltri violento e terribile, si scusi e si dimetta'

"Vittorio Feltri ancora una volta ci insegna che, toccato il fondo della vergogna, si può sempre scavare. Dopo le frasi inqualificabili, che non dimentichiamo, sui ciclisti, ora ci tocca leggere frasi terribili e violente contro la comunità musulmana". Così il segretario metropolitano del Pd Milano Alessandro Capelli in merito alle parole espresse dal giornalista e consigliere regionale lombardo di Fratelli d'Italia alla trasmissione de La Zanzara su Radio24.

"Ci aspettiamo le immediate scuse e, una volta per tutte, le dimissioni di Feltri - continua il segretario dem -. E ci aspettiamo che tutti i dirigenti del centrodestra condannino le parole di Feltri. Milano è una città aperta al mondo e pacifica e, come non tollera l'antisemitismo, non tollera l'islamofobia e l'istigazione alla violenza".

"In questi giorni - conclude Capelli - abbiamo ascoltato parole alte, pronunciate nel momento del dolore più profondo, da parte del padre di Ramy Elgaml. Parole di grande responsabilità, da cui Feltri dovrebbe solo imparare. Ognuno può valutare quale Italia vuole. Il Partito Democratico milanese esprime vicinanza alla comunità araba e musulmana milanese volgarmente offesa da Vittorio Feltri", conclude Capelli.



