Giornata lotta Aids, Regione Lombardia illumina i suoi palazzi

In vista della 'Giornata mondiale contro l'Aids', in programma l'1 dicembre, Regione Lombardia oggi e domani illumina i suoi palazzi di rosso, colore simbolo della lotta all'Aids.

"Vietato abbassare la guardia - commenta il presidente Attilio Fontana - e proprio in questa direzione va la campagna di sensibilizzazione al contrasto alle infezioni sessualmente trasmissibili che Regione Lombardia attiverà sui propri canali social nei prossimi giorni. Dai giovanissimi ai meno giovani, è fondamentale essere informati per prevenire questo tipo di malattie".



