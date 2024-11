Gaza, in 2.000 a manifestazione pro palestinesi a Milano

Circa duemila persone (dati delle Questura uguali a quelli degli organizzatori) fra associazioni palestinesi, giovani, militanti dei centri sociali e simpatizzanti hanno preso parte, oggi pomeriggio a Milano, alla 60ma manifestazione contro "il genocidio degli israeliani a Gaza". Il corteo nel capoluogo lombardo - gemellato con una analoga iniziativa nazionale a Roma - si è svolto alla periferia della città: è partito verso le 14.30 da piazzale Loreto verso via Padova per poi passare in via Agordat fino all'Anfiteatro della Martesana dove l'iniziativa è terminata verso le 17. Tutto si è svolto - secondo quanto confermato dalla Questura - senza tensioni.

I manifestanti hanno urlato diversi slogan: "Fermare l'escalation di guerra", "Fermare il genocidio del popolo palestinese e l'invasione del Libano", "Solidarietà al popolo palestinese e alla sua resistenza", "No allo stato di polizia e no al ddl 1660".

"Dopo più di un anno di ininterrotto genocidio a Gaza e delle criminali operazioni militari di aggressione in Libano contro la concreta solidarietà di Hezbollah, in continuità con il progetto coloniale sionista condotto da Israele da oltre 76 anni, nell'assordante silenzio e complicità dei governi occidentali che continuano ad armare l'Idf e la pulizia etnica in atto - è stato detto al megafono -, non possiamo che rilanciare convintamente la mobilitazione e la partecipazione militante e di massa a una giornata di mobilitazione nazionale al fianco del popolo palestinese e della sua eroica resistenza palestinese e di tutte le differenti, ma unite, forze che la compongono nelle diverse forme che questa assume".

"Una resistenza che dura da 76 anni e che oggi rimane testardamente e orgogliosamente in piedi e combatte il massacro genocidario di donne, uomini, bambine e bambini palestinesi, fino al numero di oltre 150.000, tra morti, feriti e dispersi", è stato affermato.



