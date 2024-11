Controlli nelle zone della movida a Milano, arresti e denunce

Dal 26 al 30 novembre, su disposizione del Comando generale dei carabinieri, i militari del hanno svolto un'attività di controllo straordinario del territorio nell'area del quartiere Lazzaretto e nella zona dei Navigli, come disposto al Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza presieduto dal prefetto di Milano e d'intesa con la Questura.

Nel corso dell'operazione i carabinieri del comando provinciale di Milano e delle unità specializzate hanno controllato circa 1000 persone, di cui 4 sono state arrestate e 12 denunciate. Sono stati inoltre controllati 300 veicoli e 20 esercizi pubblici.

Sui Navigli sono stati denunciati per porto di armi o oggetti atti ad offendere un 22enne italiano trovato in possesso di un coltello a serramanico e un 18enne italiano con una mazza da baseball in metallo, un coltello e un paio di forbici; segnalato anche all'autorità prefettizia per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti poiché trovato con una dose di hashish.





