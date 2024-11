Consiglieri regionali FdI condannano le frasi di Feltri

I consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Maira Cacucci e Matteo Forte prendono le distanze dalle dichiarazioni rilasciate da Vittorio Feltri durante la trasmissione La Zanzara. Nel corso dell'intervista, scrivono in una nota, "Feltri ha espresso affermazioni ritenute inaccettabili, che hanno suscitato sconcerto. I consiglieri Cacucci e Forte condannano fermamente tali affermazioni, ribadendo i principi di rispetto reciproco e uguaglianza sanciti dalla Costituzione Italiana, nonché l'impegno di Fratelli d'Italia nel promuovere soluzioni concrete e responsabili per affrontare le sfide della sicurezza e dell'integrazione".

"Le affermazioni di Vittorio Feltri - afferma Maira Cacucci - sono inaccettabili e contrarie ai principi fondamentali della nostra Costituzione, che sancisce l'uguaglianza e il rispetto per ogni individuo, indipendentemente dalla sua origine o religione. Pur riconoscendo le sfide che Milano sta affrontando in termini di sicurezza e integrazione, è nostro dovere promuovere soluzioni efficaci nel rispetto della dignità umana e delle leggi, senza ricorrere a linguaggi che incitino all'odio o alla discriminazione".

"È finito il tempo della difesa d'ufficio di un collega di partito. Le parole del consigliere Feltri alla trasmissione radiofonica la Zanzara - afferma Matteo Forte - sono tali per cui a chi ricopre ruoli istituzionali spetta prendere posizione. In altre recenti occasioni, turandoci il naso, con gli altri colleghi abbiamo chiuso un occhio. Oggi quelle espressioni, già intollerabili di loro, collegate tra l'altro all'episodio da cui è scaturita la rivolta nel quartiere Corvetto di Milano, sono gravissime e davvero irresponsabili".



