Condannato per stupro e lesioni in Brasile, arrestato in Italia

I carabinieri hanno arrestato in un appartamento a Cremona un cittadino brasiliano condannato per una violenza sessuale nei confronti di una donna avvenuta in Brasile.

Le indagini si sono svolte in collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale della Polizia e sulla base di un mandato d'arresto nei confronti dell'uomo, condannato dal Tribunale di San Paolo a 8 anni e 2 mesi per violenza sessuale e lesioni per un episodio avvenuto nell'agosto 2018.

Gli investigatori erano venuti a sapere che il ricercato si trovava in provincia di Cremona e giovedì scorso lo hanno trovato in un'abitazione nel comune di Gabbioneta Binanuova dove viveva con la compagna.

L'uomo è stato accompagnato in carcere a Cremona e rimarrà a disposizione della Procura presso la Corte d'Appello di Brescia che dovrà decidere sull'estradizione richiesta dal Brasile.





