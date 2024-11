A Lucia Annibali il premio Asilo Mariuccia 2024

Per il grande impegno di questi anni nel sensibilizzare le nuove generazioni a contrastare qualunque forma di sopruso e prevaricazione nei confronti delle donne, l'ex deputata e avvocatessa del foro di Urbino Lucia Annibali, vittima di violenza nel 2013, ha ricevuto il premio Asilo Mariuccia, 2024.

Il riconoscimento, conferito da 12 anni dalla storica Fondazione di Milano a personalità che si sono particolarmente distinte in questa lotta, quest'anno è rappresentato da una panchina rossa in ceramica, realizzata dal designer Aldo Bottoli. Nel corso della mattinata si è svolto l'evento promosso da Fam dal titolo "Panchine Rosse, Voci, Progetti e Azioni contro la violenza di genere" che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia, dell'assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità della Regione Lombardia, Elena Lucchini, e della Responsabile Unità Diritti e Grave Emarginazione del Comune di Milano, Miriam Pasqui, oltre che della Presidente di Fam Emanuela Baio.

"Quello che oggi serve per contrastare efficacemente la violenza di genere - ha commentato Lucia Annibali, Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana, - è anzitutto comprendere che è un fenomeno complesso e come tale va gestito.

Occorre incrementare i controlli e agire preventivamente formando le forze dell'ordine nel riconoscere i casi di violenza quando questi ancora non sono acclarati. Ciò comporta un consistente ma necessario investimento da parte dello Stato".

In occasione dell'evento, durante il quale Fam ha anche annunciato l'apertura a Milano di due case rifugio a indirizzo segreto, di un centro antiviolenza accreditato da Regione Lombardia e l'avvio di un progetto a sostegno dell'empowerment femminile, è stata allestita anche una mostra fotografica "Dopo il buio" a cura di Stefano Battistelli.



