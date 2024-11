Un uomo dall'età apparente di 70 anni, senza fissa dimora, è stato trovato morto nella tarda serata di ieri in viale Umbria a Milano.

E' stato un equipaggo della Croce rossa a trovarlo senza vita e ad avvertire il personale del 118 che però non ha potuto fare nulla.

Il senzatetto, noto in zona, è deceduto per cause naturali.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche gli agenti della Questura.



