Scippano turista americana in metropolitana a Milano, presi

Hanno strappato la collana in metropolitana a una turista americana ma sono stati presi, uno dopo un lungo inseguimento a piedi, dalla Polizia di Stato di Milano che ha arrestato due marocchini di 22 e 24 anni, irregolari e con precedenti, per furto con strappo.

Gli agenti della sesta sezione della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto dei reati predatori nelle zone della movida e della stazione Centrale, mercoledì sera hanno notato in via Vitruvio due uomini che osservavano le persone vicine a un hotel e sono poi scesi in metropolitana e saliti a bordo di un convoglio della linea 2 diretto a Famagosta. Qui il furto, messo a segno da uno mentre l'altro faceva il palo. I poliziotti, che hanno assistito alla scena, hanno fermato uno nelle vicinanze del treno mentre l'altro, dopo un lungo inseguimento, è stato bloccato in un cantiere in via Lepetit. Gli agenti hanno recuperato la collana rubata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA