Scala: salta la prova per lo sciopero, a rischio il concerto per Puccini

Per l'adesione allo sciopero generale indetto da Cgil e Uil da parte dei professori d'orchestra e dei coristi della Scala, è saltata questa mattina la prova dell'attesissimo concerto di questa sera per i cento anni dalla morte di Giacomo Puccini, diretto da Riccardo Chailly con un cast di star della lirica come Anna Netrebko, Mariangela Sicilia e Jonas Kaufmann, che ha dato forfait per La forza del destino che il 7 dicembre inaugurerà la stagione lirica, ma ha confermato la presenza all'appuntamento pucciniano.

A questo punto appare a rischio anche lo stesso concerto, sold out da tempo: dovrebbe essere trasmesso in diretta all'estero da Arte, ed è prevista anche una ripresa Rai che lo trasmetterà in seguito.



