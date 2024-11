Milano ricorda Franco Fortini, scoperta la targa per il poeta

Milano ricorda Franco Fortini con una targa, scoperta ieri a 30 anni esatti dalla sua morte, nel palazzo di via Legnano dove il poeta nato in Toscana e milanese d'adozione visse oltre tre decenni con la moglie Ruth Leiser.

"La sua opera unisce impegno civile e profondità lirica, offrendo una riflessione sulle ingiustizie del mondo e sul ruolo della cultura" ha osservato l'assessore milanese alla Cultura Tommaso Sacchi ricordando che per lui Milano fu "luogo di lavoro, confronto e ispirazione".

"Celebriamo - ha aggiunto alla cerimonia - il poeta e l'uomo, custode di valori come il dialogo, il coraggio etico e la ricerca della verità, impegnandoci a rileggere le sue opere per comprendere meglio il presente e costruire il futuro". Allo svelamento della targa sono intervenuti anche Luca Daino, professore di Letteratura italiana contemporanea della Statale di Milano e rappresentante della Fondazione Franco Fortini, e Letizia Gozzini, collaboratrice per anni di Franco Fortini, di cui ha letto la poesia "Se volessi un'altra volta" sorta di addio al mondo che è inserita nel suo ultimo libro Composita solvantur.



