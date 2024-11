Chiude per sciopero il Piccolo di Milano, saltano due spettacoli

Il Piccolo teatro di Milano stasera rimarrà chiuso. A causa dell'adesione allo sciopero generale sono infatti state annullate la rappresentazione di Lacrima di Caroline Guiela Nguyen al teatro Strehler e la prima nazionale di 'Sogno di una notte di mezza estate' con la regia di Carmelo Rifici in programma al teatro Studio Melato. Il teatro lo ha annunciato sui social e sul sito. "Non accadeva da vent'anni" ha commentato la Cgil. "Siamo scesi in piazza oggi come lavoratori e lavoratrici del Piccolo Teatro di Milano per sostenere le ragioni dello sciopero" ha spiegato Valentina Penzo, della Rsu Slc Cgil Piccolo Teatro. "Ci rendiamo sempre più conto e sentiamo sempre più bisogno di ribadire la funzione pubblica che ha il nostro teatro e la funzione pubblica che ha il nostro lavoro. Per questo - ha aggiunto - chiediamo maggiore tutela di tutti i lavoratori e lavoratrici dello spettacolo per un'applicazione corretta dei contratti nazionali e per le stabilizzazioni dei lavoratori che lavorano all'interno della nostra realtà. Questa sera il teatro ha comunicato che non garantirà l'andata in scena dei due". "Questo è un segnale netto di cambio, sono circa 20 anni - ha concluso - che non c'è una così larga adesione e che il Piccolo non scende in piazza".



