Al teatro Oscar il nuovo spettacolo di Giacomo Poretti

Debutta il 5 dicembre sul palco del Teatro Oscar, a Milano, il nuovo spettacolo di Giacomo Poretti, "La fregatura di avere un'anima".

Al centro della piece del comico noto per il trio Aldo, Giovanni e Giacomo, il compito educativo di ogni genitore che, dopo aver generato un figlio, si trova a dover plasmare anche la sua anima, trovandosi di fronte a un bivio: strutturare una carriera perfetta per il proprio figlio, oppure aiutarlo a stupirsi davanti alla bellezza della vita, riuscendo infine ad accoglierla.

Scritto e interpretato da Giacomo Poretti, che nel 2019 ha preso in gestione il teatro di via Lattanzio insieme a Gabriele Allevi e Luca Doninelli, lo spettacolo è diretto da Andrea Chiodi e prodotto dal Teatro de Gli Incamminati.



