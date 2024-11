È stato revocato lo sciopero previsto per domani, dalle 9 alle 13, che interessava il personale del gestore dell'infrastruttura Ferrovienord.

La circolazione dei treni in Lombardia - si legge in una nota - sarà pertanto regolare anche su rete Ferrovienord. Dallo sciopero erano già escluse le linee su rete RFI.



