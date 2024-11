Nel centenario di Puccini flash mob del coro degli stonati

Nel centenario esatto dalla morte di Puccini, avvenuta il 29 novembre 1924, i 400 cantanti del Coro degli Stonati della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, guidato dalla M. Maria Teresa Tramontin, eseguiranno il celeberrimo "Coro a bocca chiusa" dalla Madama Butterfly in un flash mob fissato per le 16.30 di domani in piazza del Duomo.

Il Coro degli Stonati è una formazione parte del programma Discovery, con cui la Fondazione della Sinfonica di Milano cerca di scardinare la falsa credenza secondo cui stonati si nasce, mostrando a tutti, attraverso le prove settimanali, che per diventare intonati basta ascoltare gli altri.



