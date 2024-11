L'amore adolescenziale in Oops nuovo single sedicenne Angy

L'amore adolescenziale è il tema del secondo single, Oops, della sedicenne milanese Angy, in arte Angelica Peruzzo, distribuito da Ada Music Italy divisione indipendente di Warner Music Group che lancia giovani promesse, da domani disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Dopo "il successo del singolo d'esordio Temporary Love - rimarca la casa discografica - questa volta Angy dimostra la capacità di trasformare il proprio immaginario e la personale visione artistica in musica mettendo in luce il lato più giocoso e spensierato dell'amore". L'artista giovanissima, ma che si impegna molto anche nello studio, è la nipote di uno tra i più grandi editori italiani, Alberto Peruzzo, e figlia del manager e imprenditore, Alessandro.

"Oops - viene sottolineato - presenta tutta la freschezza di un brano puramente pop. Il ritmo si intreccia perfettamente con un testo schietto, capace di raccontare un sentimento come l'amore visto attraverso gli occhi di un'adolescente consapevole di sé, che vive i sentimenti senza prendersi troppo sul serio ("Voglio la luna, tu non me la prendi...è già troppo tardi, dovrai fare a meno di me")". Con il nuovo singolo Angy mostra una grande capacità artistica ed emotiva, raccontando un sentimento complicato e pieno di sfumature come l'amore in modo diretto e ironico.

"Volevo scrivere qualcosa che parlasse della mia generazione - spiega Angy -. Oops è una canzone che racconta come ci si possa divertire e giocare con l'amore, senza per forza prenderlo troppo sul serio. È un modo per dire che possiamo essere forti, indipendenti e spensierati allo stesso tempo".



