La Russa incontra il poliziotto aggredito alla stazione di Lambrate

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha incontrato a Palazzo Madama il viceispettore della polizia Christian Di Martino aggredito, nella notte tra l'8 e il 9 maggio alla stazione di Lambrate di Milano, da un uomo che stava lanciando pietre contro un treno. La Russa ha poi detto: "Attraverso lui io voglio ringraziare tutte le forze dell'ordine, tutti gli uomini e le donne delle forze dell'ordine che ogni giorno fanno qualcosa per la nostra sicurezza. E mi ha colpito il fatto che questo semplice riconoscimento a lui, ma a lui significa alle forze dell'ordine, non sia arrivato direttamente nella sua città di operatività e allora rimediamo noi". Di Martino ha aggiunto: "Sono molto onorato oggi di essere qui. Ringrazio il presidente innanzitutto perché è venuto al Niguarda quando ero in ospedale e oggi mi ha onorato nuovamente. Lo ringrazio per le bellissime parole che ha riferito a me e a tutta la polizia".



