Kasa dei Libri, due incontri per la mostra 'L'officina di Chagall'

Due incontri arricchiranno la mostra 'L'officina di Chagall' in corso alla Kasa dei Libri di Milano. Martedì 3 dicembre, alle 18.00, sarà ospite della Kasa lo scrittore Alessandro Zaccuri che da sempre si confronta con i temi religiosi e spirituali. Tema dell'incontro: 'La Bibbia raccontata due volte'. Lunedì 9 dicembre, alla stessa ora, è previsto invece l'incontro con Paolo Biscottini dal titolo 'Chagall e la Bibbia'. "Biscottini, quando era direttore del Museo Diocesano, su Chagall organizzò una memorabile mostra" ricorda il 'padrone di Kasa, Andrea Kerbaker.

Alla mostra è esposto il menabò della 'Bibbia di Chagall', un'opera uscita nel 1960 con un corredo di litografie tra i più importanti dell'epoca: Adamo cacciato dal paradiso terrestre, Caino e Abele, i profeti, Giobbe. "Vedere le prove di stampa delle immagini ancora senza testo - sottolinea Kerbaker - è stato come entrare nell'atelier di un grande del Novecento, pensarlo chino su queste pagine insieme ai tipografi, nel comune impegno per rendere le stampe litografiche quanto più possibile simili all'originale". La mostra è aperta tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato.



