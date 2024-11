Grimaldi: nuovo piano e nuovi soci, entra Bobo Vieri

Grimaldi franchising, la rete immobiliare nata a Torino 40 anni fa, si rinnova e insieme a una nuova squadra entra nell'azionariato Bobo Vieri. A sei mesi dall'acquisizione da parte di Esperia Investor la società presenta le linee guida strategiche per il 2025 che partono dalla trasformazione 'phygital', un po' fisico e un po' digital, grazie anche alla sinergia con le società PropTech. Gli obiettivi finanziari puntano a una crescita dei ricavi oltre il 30% per il 2025, con un'ulteriore crescita attesa nel biennio 2026-2027 grazie al consolidamento delle nuove linee di business e a un piano industriale che prevede un aumento del 25% del numero di agenzie (dalle attuali 180 a 225) e di circa il 60% dei consulenti partner (da 700 a 1.100).

Nel prossimo triennio saranno investiti oltre due milioni di euro in pubblicità e marketing, con un brand ambassador d'eccezione: Christian "Bobo" Vieri, indimenticato campione della Nazionale che entra nell'azionariato di Grimaldi con una partecipazione del 5%, a fronte dell'85% detenuto da Esperia e del 10% di Racco Group.



