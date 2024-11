Giornata nazionale Parkinson, sabato incontro al Besta di Milano

In occasione della Giornata Nazionale Parkinson 2024, l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano organizza un evento dedicato ai cittadini, pazienti e caregiver. L'appuntamento è per sabato 30 novembre a partire dalle ore 9 presso la Biblioteca Scientifica 'Renato Boeri' dell'Istituto.

L'obiettivo è quello di offrire un aggiornamento sulle ultime novità nella gestione della malattia di Parkinson e dei parkinsonismi atipici attraverso l'intervento di esperti che, oltre alla neurologia, abbracciano diversi ambiti specialistici.

L'iniziativa mira all'informazione e alla divulgazione nei confronti dei pazienti ed è organizzata dalla SC Neurologia 1 - Parkinson e Disturbi del Movimento dell'Istituto Besta (diretto da Roberto Eleopra) con il coordinamento della Fondazione Limpe per il Parkinson Onlus ed il patrocinio della Società Italiana Parkinson e Disordini del Movimento Limpe-Dismov.

La mattinata si aprirà con una prima sessione dedicata all'aggiornamento sulle novità terapeutiche a partire dalla terapia infusionale sottocutanea con levodopa e proseguirà con un approfondimento sul trattamento del tremore con gli ultrasuoni focalizzati. L'ultima parte della mattinata prende in considerazione la ricerca con le nuove prospettive delle sperimentazioni cliniche che il Besta sta portando avanti a livello nazionale e internazionale.

La seconda parte della giornata affronterà in una tavola rotonda il tema della multidisciplinarietà nella presa in carico del paziente con un affondo anche sull'importantissimo ruolo del caregiver. Interverranno psicologi, fisiatri, nutrizionisti, neurologi e l'infermiere case manager del Besta.



