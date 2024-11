Droga e parti di pistola in casa, tre arresti a Milano

Gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno arrestato due marocchini di 48 e 22 anni e un italiano di 43 anni per detenzione ai fini di spaccio di droga in due diverse operazioni.

La prima ha portato i poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio in un appartamento a Cesano Boscone (Milano) in cui i due immigrati conservavano droga e sono state trovate 28 dosi di cocaina per un peso di 9 grammi, dell'hashish e denaro in contante.

Martedì pomeriggio, gli agenti della 6° sezione della Squadra Mobile hanno controllato un 43enne nel cortile di uno stabile in via Trasimeno: aveva nove dosi di cocaina e un bilancino di precisione. In casa sua, nell'armadio della camera da letto, sono state trovate varie parti di una pistola, alcuni grammi di sostanza da taglio e 2.600.

Nel cortile, nel suo ciclomotore, sono stati trovate 40 dosi di cocaina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA