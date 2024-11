Calcio: Inter, Inzaghi aspetta Acerbi e Frattesi

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi potrebbe avere a disposizione sia Francesco Acerbi che Davide Frattesi per la trasferta di domenica in casa della Fiorentina. Sia il difensore (alle prese con un problema muscolare accusato nella gara di sabato scorso contro l'Hellas Verona) che il centrocampista (infiammazione alla caviglia) hanno saltato la sfida di Champions League contro il Lipsia e anche oggi si sono allenati a parte. Domani tuttavia potrebbero entrambi tornare a svolgere un allenamento insieme al resto dei compagni con l'obiettivo di essere a disposizione per il match contro i viola.



