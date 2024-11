Prysmian illumina il Natale di Milano in centro e alla Bicocca

Prysmian illumina il Natale dei milanesi con due installazioni nella città in cui è nata oltre 100 anni fa e un video. Lo annuncia il gruppo che ha sede nel quartiere Bicocca, la cui campagna 'Milano è una grande Milano' prevede l'illuminazione di un albero in piazza San Fedele nel centro cittadino e l'installazione 'Lighting the Road to Bicocca' con 4 km di luci lungo viale Fulvio Testi fino all'omonimo che quartiere e sulla torre Prysmian che lo domina.

"Milano è la nostra casa, ecco perchè siamo particolarmente in sintonia con questa città", spiega l'amministratore delegato Massimo Battaini sottolineando che "siamo entrambi ambiziosi, internazionali, con un 'mindset' (atteggiamento mentale, ndr) rigoroso". "Abbiamo voluto celebrare il nostro legame con Milano - prosegue - collegando il cuore pulsante del centro con la nostra sede storica di Bicocca". Quest'ultima ospita il centro di ricerca e sviluppo globale, dal quale Prysmian "guida l'innovazione per la transizione energetica e la trasformazione digitale in tutto il mondo". "Speriamo che i milanesi possano essere orgogliosi della nostra storia - conclude Battaini - perché è anche la loro storia. Senza alcun dubbio, noi siamo orgogliosi di essere milanesi".

In occasione del Natale il gruppo ha messo a punto anche il video 'Lasciamo che lo dica il mondo, ma Milano è una grande Milano', che prende ispirazione dal celebre detto milanese 'Milano l'è semper un gran Milan', di una canzone composta nel 1939 da Giovanni D'Anzi ed Alfredo Bracchi.

Prysmian è la seconda società quotata in Piazza Affari per capitalizzazione con sede a Milano. Oggi è presente in più di 50 paesi, con oltre 33 mila dipendenti, 109 stabilimenti e 27 centri di ricerca e sviluppo.



