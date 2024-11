Panettone tradizionale milanese, mappa della Camera di commercio

Panettone tradizionale milanese, arriva per le feste la mappa della Camera di commercio con oltre cento pasticcerie e panetterie di Milano, Monza e Lodi che lo preparano artigianale e come una volta, secondo la ricetta della tradizione indicata nell'apposito disciplinare. La mappa è stata presentata questa mattina a 'Happy Natale Happy Panettone' in Confcommercio Milano e si trova sul sito della Camera di commercio.

"Con questa iniziativa - ha dichiarato Marco Accornero, consigliere della Camera di commercio - valorizziamo il panettone tipico, un simbolo di Milano che può contribuire all'attrattività crescente dei nostri territori. La qualità artigianale rappresenta un importante valore a sostegno della competitività delle nostre imprese e dell'eccellenza della filiera".



